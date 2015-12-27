ÖSY’den Gece Telefonu!

ÖSYM, itiraz eden adayları gece yarısı arayarak Cevap kağıdınızda oluşan bir deformasyondan dolayı kağıdınız yanlış okundu. Düzelttik lütfen tekrar kontrol edin dedi

Sonuçlara yapılan binlerce itirazlarla tarihte görülmemiş günler yaşayan ÖSYM, telaş içinde içinde gece gündüz çalışmaya başladı. ÖSYMnin önceki gece sonuçlarını yanlış hesapladığı bazı adayları arayarak, Cevap kağıdınızda oluşan bir deformasyondan dolayı kağıdınız yanlış okundu. Düzeltik lütfen tekrar kontrol edin dedi.

Bir sınıfta 30da 30

Adana Ceyhan Anadolu Ticaret Meslek Lisesinin 3 no.lu sınıfında sınava giren yaklaşık 30 aday da, puanlar açıklandığında barajı bile geçemediğini öğrenince hem ÖSYM Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ve ÖSYMye itiraz etmişti. Sonuçlar geldi. Ceyhan Final Dershanesi Rehberlik Uzmanı Ahmet Ceyhan, Ticaret Meslek Lisesinin 3 nolu salonunda sınava giren adayların sonuçlarında 30 adayın da sonucunun ÖSYM tarafından değiştirildiğini söyledi. Ceyhan, adaylardan bazılarının kendi öğrencileri bazılarının Artı Dershanesi öğrencisi olduğunu açıkladı.

Geceyarısı aradılar

ÖSYMnin puanını düzeltiği Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi mezunu 19 yaşındaki Barış İlyas Mert , hatalı sonuçlar nedeniyle ÖSYMnin kendilerini perişen ettiğini ve Ankaraya bile gittiklerini söyledi: ÖSYM bir yetkili gece 22 civarında bizi aradı. Ben evde olmadığım için abimle konuştular ve abime, Kardeşinizin sınav sonucunda maddi bir hasar vardı. Düzelltik tekrar sonuca bakın demiş. YGS-3 puanım 124ten 375e yükseldi. Günlerce bize çektirdiler ve sonunda düzelltiler.

Şaka yapıyorlar sandım

YGSde ilk sonuçlar açıklandığında 130 puan alarak barajı geçemeyen ve şoka uğrayan Ceyhan İmamoğlu Anadolu Lisesi mezunu 19 yaşındaki Mehmet Can Aksoy, ÖSYMden arandığında ilk olarak kendisine şaka yapıldığını sandığını söyleyerek şunları dedi: ÖSYMden bir görevli gece saat 22de, cep telefonumu aradı. Bana , Cevap kağıdınızda bir deformasyon oluşmuştu. Kağıdınız yanlış okunmuş. Düzeltik lütfen tekrar kontrol edin dedi. Ben şaka sandım ve neye uğradığımı şaşırdım. YGS-2 puanım 130dan 240a yükselmişti.

Yıprattılar, dava açacağız

ÖSYMnin aradığı Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi mezunu 19 yaşındaki Barış Bilir şöyle konuştu: Gece saat 22 sıralarında beni aradılar ve, ÖSYMden arıyoruz. Cevap kağıdınızda bir deformasyon oluşmuştu ve düzelttik dediler. YGS-1 sayısal puanım 125ten 276ya yükseldi. Ama bu bize çektirdikleri acıları telafi etmeyecek. Annem tansiyon hastası. Sonuçlar ilk açıklandığında tansiyonu oldukça yükseldi ve hastanelik oldu. Manevi zararın yanı sıra bir de bu korkuyu yaşadık ve yıprandık. Ailem tüm bunlardan dolayı dava açmaya hazırlanıyor.