ÖSY’den Gece Telefonu!
ÖSYM, itiraz eden adayları gece yarısı arayarak Cevap kağıdınızda oluşan bir deformasyondan dolayı kağıdınız yanlış okundu. Düzelttik lütfen tekrar kontrol edin dedi
Sonuçlara yapılan binlerce itirazlarla tarihte görülmemiş günler yaşayan ÖSYM, telaş içinde içinde gece gündüz çalışmaya başladı. ÖSYMnin önceki gece sonuçlarını yanlış hesapladığı bazı adayları arayarak, Cevap kağıdınızda oluşan bir deformasyondan dolayı kağıdınız yanlış okundu. Düzeltik lütfen tekrar kontrol edin dedi.
Bir sınıfta 30da 30
Adana Ceyhan Anadolu Ticaret Meslek Lisesinin 3 no.lu sınıfında sınava giren yaklaşık 30 aday da, puanlar açıklandığında barajı bile geçemediğini öğrenince hem ÖSYM Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ve ÖSYMye itiraz etmişti. Sonuçlar geldi. Ceyhan Final Dershanesi Rehberlik Uzmanı Ahmet Ceyhan, Ticaret Meslek Lisesinin 3 nolu salonunda sınava giren adayların sonuçlarında 30 adayın da sonucunun ÖSYM tarafından değiştirildiğini söyledi. Ceyhan, adaylardan bazılarının kendi öğrencileri bazılarının Artı Dershanesi öğrencisi olduğunu açıkladı.
Geceyarısı aradılar
ÖSYMnin puanını düzeltiği Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi mezunu 19 yaşındaki Barış İlyas Mert , hatalı sonuçlar nedeniyle ÖSYMnin kendilerini perişen ettiğini ve Ankaraya bile gittiklerini söyledi: ÖSYM bir yetkili gece 22 civarında bizi aradı. Ben evde olmadığım için abimle konuştular ve abime, Kardeşinizin sınav sonucunda maddi bir hasar vardı. Düzelltik tekrar sonuca bakın demiş. YGS-3 puanım 124ten 375e yükseldi. Günlerce bize çektirdiler ve sonunda düzelltiler.
Şaka yapıyorlar sandım
YGSde ilk sonuçlar açıklandığında 130 puan alarak barajı geçemeyen ve şoka uğrayan Ceyhan İmamoğlu Anadolu Lisesi mezunu 19 yaşındaki Mehmet Can Aksoy, ÖSYMden arandığında ilk olarak kendisine şaka yapıldığını sandığını söyleyerek şunları dedi: ÖSYMden bir görevli gece saat 22de, cep telefonumu aradı. Bana , Cevap kağıdınızda bir deformasyon oluşmuştu. Kağıdınız yanlış okunmuş. Düzeltik lütfen tekrar kontrol edin dedi. Ben şaka sandım ve neye uğradığımı şaşırdım. YGS-2 puanım 130dan 240a yükselmişti.
Yıprattılar, dava açacağız
ÖSYMnin aradığı Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi mezunu 19 yaşındaki Barış Bilir şöyle konuştu: Gece saat 22 sıralarında beni aradılar ve, ÖSYMden arıyoruz. Cevap kağıdınızda bir deformasyon oluşmuştu ve düzelttik dediler. YGS-1 sayısal puanım 125ten 276ya yükseldi. Ama bu bize çektirdikleri acıları telafi etmeyecek. Annem tansiyon hastası. Sonuçlar ilk açıklandığında tansiyonu oldukça yükseldi ve hastanelik oldu. Manevi zararın yanı sıra bir de bu korkuyu yaşadık ve yıprandık. Ailem tüm bunlardan dolayı dava açmaya hazırlanıyor.