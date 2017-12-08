Çetin (Özcan Deniz) ve Ece (Aslı Enver) çok mutlu bir çifttir, ancak Çetin’in Sara’dan (Meryem Uzerli) gelen cömert iş teklifini kabul etmesi, ikilinin giderek uzaklaşmasına ve kavgalara neden olacaktır. Sonunda Ece tarafından terkedilen ve ondan haber alamayan Çetin, Sara’yla birlikte olmaya başlar. Ancak yaşadıkları evde bir türlü huzur bulamayacaklardır. Öteki Taraf filmi, 2011 İspanyol yapımı Karanlık Taraf (La cara oculta, The Hidden Face) filminden uyarlanmıştır.

Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017

Yapımı : 2017 – Türkiye

Tür : Gerilim, Romantik

Yönetmen : Özcan Deniz

Oyuncular : Özcan Deniz, Aslı Enver, Meryem Uzerli, Osman Wöber, Ayten Uncuoğlu

Senaryo : –

Yapımcı : Şükrü Avşar

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