“Ötekileştirdiğimiz Hiç Kimse Yok”

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Sultan Alan, beraberinde Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Alpaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Başkan Gürkan, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları’nda her kesimi kucaklayan bir yapı gördüğünü belirterek, “Bizim ötekileştireceğimiz hiç kimse yoktur” dedi.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Sultan Alan, beraberinde Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Alpaslan ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, istişarede bulundu. Burada konuşan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Sultan Alan, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, “Milli İrade Ocakları Derneği olarak 2 bin 500 üyemiz var. Çalışmalarımızı sizlerin desteği ile yapmak istiyoruz. Bu iş gönül işidir. Bizler derneklerden farklı yönümüz, toparlayıcı bir derneğiz. Bütün dernekleri bütün Malatya halkını ve Türkiye halkını kucaklayıcı şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Amacımız, hedefimiz ise, ülkenin bölünmez bütünlüğü için, vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliği için, toplumun sivil ayağını oluşturmak. 15 Temmuz ruhunu unutturmamak ve 15 Temmuz’u gelecek nesillere doğru aktarmaktır” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, “Bizim, sivil toplum kuruluşları olsun, dernekler olsun ve sendikalar olsun bunlara bakış açımız, belediyecilik prensiplerimizin temel esaslarından biridir. Katılımcı belediyecilik anlayışının temeli de biraz evvel saydığım sosyal taraflardır. Sizlerin düşünceleri ve görüşleri de bizler için manidardır diye düşünüyorum. Netice itibariyle sizlerde milli birlik anlamında, ülkemizin milli bütünlüğü, beraberliği, tek bayrak, tek vatan, tek devle, tek millet ülküsü içinde böyle bir duygu ve düşünce etrafında toplanmışsınız. Kadınlarımızın bu konuya el atmaları hakikaten çok önemlidir. Partiler üstü olması ve herkesi kucaklayacak bir felsefi düşünce içinde olması da takdire şayan bir hadisedir. Netice itibariyle bizim ötekileştireceğimiz hiç kimse yoktur. Bu vatan toprakları üzerinde yaşayan herkes bizim insanımızıdır ve bu insanlar bizim için çok değerlidir. Belki de Yunus’un ‘Yaratılanı severim, yaratandan ötürü’ anlayışı içerisinde biz yaratılan her değeri, her canlıyı önemseriz. Dolayısıyla fikir ve düşüncelerin farklı olması, bir insanın ötekileştirilmesi ve dışlanması anlamına gelmemesi lazım. Bizim Mevlana gibi herkesi kucaklayabilecek bir dergahımız ve gönlümüzün olması gerekir. Sizlerde bunu yapıyorsunuz. Ve sizleri burada ağırlamaktan dolayı da mutluluk duyduğumu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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