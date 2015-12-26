Otel Yapacaklar

Türkiye’de otel yatırımları yapmak amacıyla geçen sene Mayıs ayında kurulan Amplio, 81 ilde yeni oteller kuracaklarını bildirdi.

Amplio’nun 2007 sonuçları ve 2008 hedefleriyle ilgili değerlendirme toplantısı Feriye Lokantası’nda yapıldı. Toplantıda Amplio adına açıklamalarda bulunan Amplio Yönetim Kurulu Başkanı Alaeddin Babaoğlu; 2008 büyüme hedeflerini, Türkiye’deki otel yatırımlarını, yatırım yapmayı düşündükleri şehirleri ve 2008 yılında temeli atılacak otel projelerini anlattı.

Alaeddin Babaoğlu, Türkiye’de otelcilik alanında yapılan yatırımların daha çok turizm amaçlı olduğunu ve iş otelciliği konusunda ciddi bir açık bulunduğunu belirterek, “Özellikle büyük şehirler dışında kalan bölgelerde otel yatırımları çok yetersiz kalıyor. Amplio’yu kurarken Türkiye’nin doğusundan batısına her bölgesinde otel yatırımları gerçekleştirerek büyümeyi hedefledik. Amacımız otelcilik alanında marka olmuş çok önemli uluslararası zincirleri Türkiye’ye getirmek. Bu anlamda ilk stratejik anlaşmamızı geçen sene Aralık ayında Hilton Hotels Corporation, USA ile Hilton Garden Inn otellerini Türkiye’ye getirmek için imzaladık. Hilton yanı sıra Türkiye’de iş otelciliği alanında fırsat gören birçok uluslararası markadan birlikte çalışmak için teklifler alıyoruz. İlerleyen dönemlerde bu teklifleri değerlendirerek, yeni anlaşmalara imza atacağız. Amplio olarak birçok dünya markasını Türkiye pazarı ile tanıştırarak, bu alanda sektöre bir hareket ve kalite getirmek amacındayız” dedi.

2007’de hedeflerinin çok üzerinde hızlı bir şekilde yol aldıklarını ve ilk aşamada Diyarbakır, Bursa ve Manisa’daki arsa alımlarını tamamladıklarını belirten Babaoğlu “Sadece büyük şehirler değil, Türkiye’nin 81 ili kapsama alanımızda. Daha önce belirttiğim iller dışında Gebze, Edirne, Eskişehir, Manisa, Konya, Malatya ve İstanbul’da da oteller yapmak için arsa sahipleriyle anlaşma aşamasına geldik. 2008 – 2009 yılları arasında yatırım planladığımız 20 otel için 300 milyon dolarlık bir harcama öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’deki en büyük sorunun istihdam açığı olduğunun altını çizen Babaoğlu, yapacakları yatırımlarla 10 bin kişiye istihdam oluşturacakların da sözlerine ekledi.