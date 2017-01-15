Otizm Derneği’nde Genel Kurul
Malatya Otizm Derneği’nde yapılan olağanüstü genel kurulun ardından başkanlığa Alaettin Baydaş seçildi.
Malatya Öğretmenevinde yapılan olağanüstü genel kurulda üyelerin desteğini alan Alaettin Baydaş eski başkan Melahat Kartal’dan başkanlığı devraldı.
Malatya Otizm Derneği’nin başkanlığına 3 yıllığına seçilen Baydaş, seçimlerin ardından yaptığı konuşmada, kendisini başkanlığa layık gören üyelere teşekkür ederek, amaçlarının daha iyi hizmet etmek olduğunu kaydetti.
iha
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