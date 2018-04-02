Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Yeşilyurt İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından ‘Otizm İçin Farkındalık Yürüyüşü’ etkinliği gerçekleştirildi.

Dedekorkut Parkı önünden başlayan yürüyüş, Hilton önünde sona erdi. Yürüyüşe, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, veliler, öğrenciler ve otizmli çocuklar katıldı.

‘Otizme Mavi Işık Yak’ sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş sonunda gökyüzüne mavi ve beyaz balonlar bırakıldı.

Yürüyüş sonrası, otizmli çocukların anne, baba ve kardeşlerinin yazdıkları ‘Umuda Merhaba’ konulu mektup yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan tüm eserlerin ödüle layık görüldüğü etkinlikte konuşan Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Ali Sakar, “Her şey farkında olmakla başlıyor. Asıl engelin gönüllerde, kalplerde, beyinlerde olduğunu, bedensel engelin engel olmadığının farkında olmakla başlıyor her şey. Bizler bunu fark ettiğimiz zaman asıl dünyayı o zaman güzelleştireceğiz. Bu cennet kokulu çocuklarımızın hepsinin içimizde bir parça olduğunu, aynı evrende aynı güzellikleri paylaşarak büyüdüğümüzü ve birbirimizden farkımızın olduğunu fark ettiğimiz zaman hayat daha güzel olacak” dedi.

Etkinlikte daha sonra velilerin otizmli çocuklarına yazdıkları tüm mektupları temsilen öğrenci velisi Nisa Tekin’in yazdığı ‘Nasıl anlatayım ki?’ başlıklı mektup okundu.

Etkinlik, ‘Umuda Merhaba’ konulu mektup yarışmasının ödül töreninin ardından gerçekleştirilen pasta kesimiyle sona erdi. Etkinliğe Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ta katıldı.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com