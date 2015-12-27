Oto Sıkıştı, Boyacı Kurtuldu

Yeni belediye binası yakınında kaldırıma çıkan bayan sürücü yönetimindeki otomobil kaza yaparken, kaldırımdaki boyacı otonun ağaca sıkışması yüzünden canını kurtardı.

KALDIRIMA ÇIKTI..

Kaza saat 11.00 sıralarında yeni belediye binası ile Sümer Camii arasında oldu. İstasyon Virajı yönünden gelin belediyeye doğru dönmek isteyen 38 yaşındaki S.Ö. adlı bayan sürücü yönetiminde bulunan 44 AS 407 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu hız alıp kaldırıma çıktı. Otomobil, duvar ile ağaç arasına sıkışırken, ağacın hemen önünde ayakkabı boyacılığı yapan şahıs, otonun sıkışması yüzünden olaydan yara almadan kurtuldu.

Otomobilin ağır yaralanan sürücüsü S.Ö., kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraflar bu kazadan)

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ..

Bu arada Yazıhan ilçesi Karaca Köyünde 77 yaşındaki M.K., 44..825 plakalı traktör ile garajdan çıkıp sağa dönüş yaptığı sırada direksiyonu toparlayamayıp taş yığınına çıkınca, traktör devrildi. 04.30 sıralarındaki kazada traktörün altında kalan M.K. yaşamını yitirdi.

DİĞER KAZALAR..

İpek Caddesinde 46 yaşındaki İ.N.T. yönetiminde bulunan oto, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki H.C.B. adlı erkek çocuğa çarparak yaraladı.

Akpınar Meydanında da, 53 yaşındaki M.D. adlı kadın, küçük yaşta bir çocuğun kullandığı bisikletin çarpması sonucu yaralandı. Bisikletli yoluna devam ederken kadın şikayetçi olmadı.

Yeni Sanayi Sitesinde 35 yaşındaki K.K.nın yönetiminde bulunan otoya, 29 yaşındaki A.M. adlı şahıs bisikletle çarptı. Yaralanan bisikletli hastanede tedavisini yaptırırken polise verdiği ifadede, oto sürücüsünün kendisini dövüp hakaretlerde bulunduğunu öne sürerken, K.K. suçlamayı kabul etmeyip, iftira iddiasıyla kendisi şikayetçi oldu.

Çarmuzu Mahallesinde çöp toplamakta olan 40 yaşındaki R.P. yönetimindeki kamyonun arkasında bulunan ve temizlik işçisi olan 41 yaşındaki A.A.nın araç hareket halindeyken aşağıya düşüp yaralandığı bildirildi.

Fahri Kayahan Bulvarında 35 yaşındaki M.B. yönetimindeki oto orta refüje çarptı. Kazada araçta bulunan 25 yaşındaki S.İ. adlı bayan yaralandı.

Özalper Mahallesinde 39 yaşındaki F.K. yönetimindeki oto, yaya olarak yürüyen 9 yaşındaki U.D. ve 7 yaşındaki Y.E.D. adlı erkek kardeşlere çarparak yaralanmalarına yol açtı.

Erhaç Havaalanı yolu 2. OSB civarında 39 yaşındaki A.K.U. yönetimindeki 44..478 plakalı kamyonla sola dönüş için manevra yaparken, karşı yönden gelen 30 yaşlarındaki S.Ş. yönetiminde bulunan 44..078 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü yaralandı.

Darende ilçesi Balaban Köyünde de, 19 yaşındaki H.M. yönetiminde bulunan 27..2920 plakalı otoyla giderken, önünde seyreden N.K. yönetimindeki 44..801 plakalı otoya arkadan çarptı. 27 plakalı otoda bulunan 54 yaşındaki P.M. ve 23 yaşındaki G.M. adlı bayanlar yaralandılar.