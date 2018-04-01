Oto Teyp Hırsızlığı Şüphelilerine Gözaltı
Malatya’da 15 ayrı otomobilden teybi çaldıklar tespit edilen 3 şüpheli Emniyet ekiplerince yakalandı.
Malatya il genelinde on günlerde meydan gelen otomobillerden teyp hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için yürütülen geniş çaplı çalışma sonuçlandı.
Asayiş Şubesi ve diğer Emniyet ekiplerinin ortak çalışması sonucunda 15 ayrı otomobilden teyp çaldıkları kamera kayıtlarından tespit edilen şüpheliler E. Y. (23) M. G. (23) ve C. K. (22) yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin çalmış olduğu bir kısım teyp hoparlör ve Bufferlerin muhafaza altına alınarak, sahiplerine teslim edildiği bildirildi.
Soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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