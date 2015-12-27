Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Otobüs Çarptı Ağır Yaraladı

Otobüs Çarptı Ağır Yaraladı
  • 28.12.2015
  • 0

Malatya’da, şehir içi yolcu otobüsünün altında kalan yaşlı bir kadın ağır yaralandı. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketine ait Bostanbaşı-Maşti seferini yapan yolcu otobüsü, dönüş esnasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 66 yaşındaki Altın Hopanoğlu’na çarptı. Kazada, ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Otobüs şoförü M.K., kazadan sonra ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."