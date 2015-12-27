Otobüs Çarptı Ağır Yaraladı
Malatya’da, şehir içi yolcu otobüsünün altında kalan yaşlı bir kadın ağır yaralandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketine ait Bostanbaşı-Maşti seferini yapan yolcu otobüsü, dönüş esnasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 66 yaşındaki Altın Hopanoğlu’na çarptı. Kazada, ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Otobüs şoförü M.K., kazadan sonra ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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