Otobüs Durağında Şüpheli Bavul

Çevreyolu üzerinde otobüs duraklarına yakın yerde kırmızı renkli şüpheli bavul heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu. Fünye ile patlatılan bavuldan kıyafet çıktı.

Kent merkezinde Halfettin Mahallesi Çevreyolu üzerinde otobüs durakları mevkiine bırakılan sahipsiz bavul, tedirgin ve heyecanlı anlar yaşattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Çevreyolu’nun Ankara istikametine giden bölümünü trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı giydiği özel giysisi ile sinyal kesici eşliğinde bavulun yanına giderek fünye yerleştirdi. Daha sonra fünye kontrollü bir şekilde patlatıldı. Şüpheli bavuldan giysi çıkarken herkes derin bir nefes aldı.

Bavuldan arta kalanlar sahibinin bulunmasını için polis merkezine götürülürken yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.

AA- iha