Otobüs İşletmecileri Malatya’da Toplandı

Otobüs İşletmecileri Derneği (OİDER)’nin organize ettiği ve MOTAŞ’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Hukuk ve Bilgi Sistemleri Komisyonu 2. İstişare Toplantısı” Malatya’da yapıldı. Toplantıya Türkiye’nin farklı illerinin toplu taşıma hizmetini yürüten belediye şirketlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Otobüs İşletmecileri Derneği (OİDER) Genel Sekreteri Aysun Durna yaptı. Durna, konuşmasında derneğin açılış nedenlerine ve gösterdikleri faaliyetlere yer verdi.

MOTAŞ İşletme Müdürü Gökhan Beler ise, toplu taşımada raylı sistemde disiplinin oluşturulduğunu belirtti. Beler, “Bununla ilgili kanun ve mevzuat eksikliğimiz de söz konusudur. Hala toplu taşıma kanunumuz yok. Toplu taşıma kanunun sadece 65 yaşa vurgu yapan bir yasadan çok daha geniş kapsamlı olması gerekiyor. Özellikle lastik tekerlekli toplu taşıma faaliyeti gösteren, personelinden aracına kadar gerekli kriter ve yeterliliği içeren bir yasanın hazırlanarak kanun haline getirilmesi gerekiyor. Bu ertelenemez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Toplu taşıma kurallarının sürdürülebilir olması için hayati öneme sahiptir. Çünkü biz yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet veriyoruz. Hata yapmak gibi bir lüksümüz yoktur. Sürekli sahadayız, sıkıntılarla en çok biz karşılaşıyoruz. Ancak sorunlarımızı resmi kurumlara, muhataplarımıza doğru iletemiyoruz. Bunun için de sorunun adını doğru koymalı ve tanımını net yapmalıyız. Tüm sorunlarımızın doğru tanımlanması, yerine ulaştırılması ve çözüm yollarının bulunabilmesi için Otobüs İşletmecileri Derneğinin kurulması isabetli olmuştur. Bu dernek, Biz otobüs işletmecileri için çok büyük bir ihtiyaçtı. Hepimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan MOTAŞ Elektrik Elektronik Sistemler Müdürü Muhammet Demirel de, MOTAŞ’ın faaliyet alanı, şehri ağ gibi saran hatlar ve bu hatlarda yıllık taşınan yolcularla ilgili bilgi ve verileri paylaştı.

Kürsü konuşmalarının ardından komisyon çalışmaları gerçekleştirildi. Gruplar halinde yapılan komisyon çalışmalarında çeşitli konular masaya yatırılırken toplu taşımacıların sorunları tartışıldı. Çalışmalarda ayrıca, toplu taşımacıların karşılaştığı sorunların yetkili mercilere iletilmesi noktasında birlikte hareket etmenin önemine değinildi.

Farklı illerden toplantıya katılan toplu taşımacıların, bölgelerinde uyguladıkları toplu taşıma yöntemlerini aktardığı komisyon çalışmalarında, toplu taşıma ile ilgili yasada ve yönetmeliklerde toplu ulaşımın tanımının yapılması için gerekli girişimlerin yapılması için harekete geçilmesi kararı alındı.

iha