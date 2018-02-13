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Malatya Haber -

Otobüs Ticari Araçla Çarpıştı… 1 Ölü 4 Yaralı

Otobüs Ticari Araçla Çarpıştı… 1 Ölü 4 Yaralı
  • 13.02.2018
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 Malatya‘nın Darende ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van’dan İstanbul’a gitmekte olan Bayram Balkaya (49) idaresindeki Vangölü Turizm firmasına ait 34 EG 2871 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Tutkan (51) yönetimindeki 49 AZ 081 plakalı hafif ticari araçla Nadir Virajı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araç sürücüsü Mehmet Tutkan olay yerinde hayatını kaybetti. Beraberindeki Cevdet Durmaz (48) ile otobüs şoförü Balkaya ve yolculardan Songül Eraslan (53) ve Ferhat Nazlıoğlu (19) yaralandı.

Ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı.

Kısa süre trafiğe kapatılan D-300 kara yolu, kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Yolcular ise başka bir otobüsle İstanbul’a gönderildi.

 AA- iha

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Yorumlar
  1. metin dedi ki:
    13 Şubat 2018, 23:04

    darende malatya arası darende’den tam çıkmadan belirgin olmayan ama içine girince aşırı keskin olan bir viraj orası diye tahmin etmekteyim. karayolları ya da belediye o kısma el atmalı bence

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  2. Spartacus dedi ki:
    13 Şubat 2018, 15:35

    Yine kaza yine Van Gölü Turizm

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  3. erkan dedi ki:
    13 Şubat 2018, 11:29

    Duble yolların ortası refüj veya bariyerle bölünmeli.Yoksa yolun ortasında herhangi bir engel olmadığı için bazı sürücüler sollamalarda karşı şeride kadar geçiyorlar.

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