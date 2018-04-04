Otomobil Bahçeye Uçtu, 4 Kişi Yaralandı
Malatya‘nın Darende ilçesi yakınlarında bir otomobilin kayısı bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Teyfik Özşafak (53) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Kayseri-Malatya karayolu Yukarı Ulupınar mevkisinde yoldan çıkarak, kayısı bahçesine devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra araçta bulunan Zahide Özşafak (54), Cengiz (45) ve Betül Öksüzoğlu (42) yaralandı.
Yaralılar, Darende ve Malatya‘daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
AA
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