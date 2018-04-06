Otomobil Belediye Otobüsünün Altına Girdi
Otomobilin, belediyeye ait otobüse arkadan çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Kaza, Malatya-Elazığ Karayolu üzerindeki Bölge Trafik Şubesi’nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 DS 529 plakalı otomobil, önünde seyretmekte olan belediye yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada otomobil, duramayarak otobüsün altına girdi. Otomobilin içinde sıkışan Aziz Erdem ve Yaşar Pekel adlı şahıslar, Büyükşehir İtfaiyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çıkarılarak 112 acil servis ambulans ekiplerine teslim edildiler.
Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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