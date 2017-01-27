Otomobil Büfeye Girdi

Çevreyolu’nda sürücüsünün kontrolunu kaybettiği otomobil, yaya üst geçidinin altındaki büfeye girdi.

Kaza, 21.30 sularında Çevreyolu üzeri 91 Bin Dev Öğrenci Ortaokulu’nun arkasındaki yaya üst geçidinin altında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 SAS 07 plakalı otomobil, tali yoldan Köy Garajları istikametine seyir halinde iken, görgü tanıklarının ifadesine göre, yaya geçidi altında çöp kamyonunu çarpmamak için, yolun kenarındaki boşluğu direksiyonu kırdı. Ancak kontrolden çıkan araç, yaya üst geçidinin merdiven altındaki büfeye girdi.

Otomobilin motor kısmı tamamen büfeye girerken, o saatte büfede şans eseri kimsenin bulunmaması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma (Devlet) Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza da büfenin duvarı yıkılırken, içindeki eşyaların ise zarar gördüğü belirtildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com