Otomobil Dereye Uçtu, 1 Ölü
Yeşilyurt’ta dereye uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirirken, otoda bulunan 4 kişi de yaralandı.
Ortaköy Sarsı mezrasından merkeze gelmekte olan Erdal Karaca yönetiminde bulunan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun sol tarafındaki Sarsı Deresi’ne uçtu. Kazada 43 yaşındaki sürücü Erdal Karaca yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi Malatya’ya getirilerek tedavi altına alındı.
FOTO: iha
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