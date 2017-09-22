Otomobil Devrildi.. 1 Ölü, 1 Yaralı
Malatya’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arguvan ilçesi Yazıbaşı Mahallesi mevkisinde Hıdır Oka yönetimindeki 34 K 9544 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan yolcu Ali İhsan Doluyurt, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
AA
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