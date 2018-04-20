Otomobil Devrildi, 1 Ölü 4 Yaralı Var
Malatya’nın Darende ilçesi yakınlarında otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Rauf Hakan yönetimindeki 44 BP 435 plakalı otomobil, sürücünün belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Darende-Malatya karayolunun Çayırdüzü mevkisinde devrildi. Araçtaki Gürsel Hakan, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Şakir Hakan, Şadiye Şeyma ve Ayşe Hümeyra Erkoç, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."