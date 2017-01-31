Otomobil Durağa Daldı..1 Ölü, 1 Yaralı
Malatya’da buzlu yolda kayan bir otomobil belediye otobüs durağına daldı. Yeni Camii yakınlarındaki merkez otobüs durağında meydana gelen olayda, 44 BV 111 plakalı otomobil, sürücüsünün buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen 2 kişiye çarptı.
Kazada Ahmet Karaoğlu (69) ile Faik Altuntaş (62) yaralandı. Yaralanan şahıslar olay yerine gelen ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Karaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Faik Altuntaş ise tedavi altına alındı.
Durakta bekleyen bazı vatandaşların ise otomobili fark edip son anda kaçtıkları öğrenildi.
“Aracın geldiğini görünce hemen kaçtım”
Kazanın görgü tanığı Milli Piyango bileti satıcısı Ali Kara, normal hızda gelen otomobilin buzlu yolda kayması sonucu durağa girdiğini ifade etti.
Aracın kayarak üzerine geldiğini görüp kendini kenara attığını söyleyen Kara, “Araç kayarak durağa girdi. Ben de o esnada aracın geldiğini görünce hemen kaçtım. İki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü” dedi.
Bu arada otobüs durağında yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda durağa girmesi ve sonrası yer alıyor.
Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- AA- iha
2017 malatyanın merkez noktası ey belediye eserinle gurur duy park parası topladığın yola 1 gr tuz atma o akan kanı yüzüne sür
Muhtemelen gaza fazla yüklenmiştir kimse durduk yere hapise girmek için can atmaz . artistik yapmak istemişsede arabasıyla hapisanede uzun drift kendisini bekliyor o zaman
Hadiya Yerde Ne Kar Ne Buz Vardı Kazanın Olduğu Yerde Alican Kardeş Yakınısın Galiba . . .
Rabbim kimseye göstermesinin kaza işte. Hayatını kaybedene rahmet sahiblerine başsağlığı ve sabırlar, yaralı şahsa acil şifalar diliyorum. Şehrin en işlek ve merkezi yerinde buzlanma nın tedbiri alınmamış sa bunun sorumlusu aramak lazım.
her kesin başına gelebilecek bir kaza..Hemen adamı katil yaptınız..Hepimiz araba kullanıyoruz.Kim ister bile bile cana kıymayı.Yaşam devam ediyor bu arada kışda kar buzda olacak.her şey bu yaşamın içerisinde malesef kazalarda olabiliyor.Allahın takdiri bir vakıa nasibi bu kadarmış Allah rahmet etsin.Allah sabırlar versin…
Katil Sürücünün İsmi Cismi Yokmu Malatya Haber Com
mete adı soyadını bilmiyom