Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Malatya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, İnönü Mahallesi Kömür Tevzi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 06 BY 6561 otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü B. Ş. M. (21) yaralandı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
İha
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