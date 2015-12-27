Otomobil İş Yerine Girdi

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil, işyerine girerek durabildi. Kaza, merkez Sanayi Sitesi Mermerciler Sokak içerisinde meydan geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 NH 471 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda kontrolden çıkarak, o esnada açık olan otomobil tamir işyerine girdi. İşyerinin giriş duvarına çarparak durabilen otomobildeki sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ile Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, araçta ve işyerinde ise maddi hasar oluştu.