Otomobil İş Yerine Girdi
Malatya’da kontrolden çıkan otomobil, işyerine girerek durabildi. Kaza, merkez Sanayi Sitesi Mermerciler Sokak içerisinde meydan geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 NH 471 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda kontrolden çıkarak, o esnada açık olan otomobil tamir işyerine girdi. İşyerinin giriş duvarına çarparak durabilen otomobildeki sürücü yaralandı.
Olay yerine gelen ambulans ile Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, araçta ve işyerinde ise maddi hasar oluştu.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."