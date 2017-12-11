Otomobil Kampanyalarında Faizsiz Kredi Rekabeti

Otomotiv markalarında faizsiz finansman desteğinin öne çıktığı aralık ayı kampanyalarında, 70 bin liraya kadar krediler yüzde sıfır faiz ve 24 aya uzanan vadelerle müşterilere sunuluyor.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2017’nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 daralırken, markalar, yıllık satış hedeflerine ulaşabilmek için müşterilerini aralık ayında çeşitli fırsatlar içeren kampanyalarla karşılıyor.

Birçok markada “yüzde sıfır faizli kredi” avantajının dikkati çektiği yıl sonu kampanyalarında ayrıca, nakit indirimi, balon ödeme, taksit erteleme, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hediyesi ve takas desteği gibi imkanlar bulunuyor.

– Renault’da sıfır faiz fırsatı

Aralık ayında Renault’nun Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 24 bin lira 12 ay ya da 20 bin lira 15 ay vadeli kredi için yüzde sıfır faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranından faydalanma imkanı sunuluyor.

Talisman, Symbol, Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç), Koleos ve Zoe modellerinde ise 12 bin lira kredi 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Bu modellerde daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz imkanı sağlanıyor.

Renault’nun hafif ticari modelleri Master ve Trafic için ise 30 bin lira kredi 18 ay vade yüzde sıfır faizle satılıyor. Bu modellerde daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2 bin liralık ek indirim sağlanıyor.

– Günde 25 liraya Duster

Aralık ayında Dacia Duster Ambiance 4×2 1.5 dCi 90 bg müşterileri, 32 bin 850 lira peşinatla 35 ay vadede aylık 743 lira ödeme ve vade sonunda 42 bin 818 liralık balon ödeme fırsatından yararlanabiliyor.

Bu kampanyadan yararlanmak istemeyenler için ise Duster’ın manuel vites versiyonlarında 24 bin lira kredi 12 ay, 20 bin lira kredi 15 ay sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı sunuluyor.

Ayrıca Dokker Combi ve Dokker Van, Lodgy, Logan MCV ve Sandero modellerinde 12 bin lira kredi için 12 aya kadar sıfır faiz, daha fazla kredi ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı uygulanıyor.

Dacia ticari taksi müşterilerini ise bin 500 liralık özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.

– Toyota, MTV’yi karşılıyor

Toyota, aralık ayında satın alınacak tüm modellerinin MTV’sini karşılıyor.

Fiyatların sabit tutulduğu kampanyada, ayrıca Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid için kasım fiyatlarına ek olarak 3 bin liralık indirim de bulunuyor.

Toyota’nın aralık kampanyasında yüzde 1,30 ile başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vade seçenekleri yer alıyor.

Aralık kampanyasından yararlananlar, ödemelerine 2018 yılının haziran ayında başlayabiliyor. Ayrıca, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için takas imkanı da sağlanıyor.

– Hyundai’nin sıfır faiz kampanyası

Hyundai, i10 modeli için 15 bin lira 15 ay, i20 modeli için 30 bin lira 20 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.

i30, Elantra ve Tucson modelleri de 50 bin lira 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi veya 6 bin 900 liraya varan nakit indirimiyle satın alınabiliyor.

Hyundai IONIQ Hybrid için ise 50 bin lira 24 ay 0,99 faizli kredi sağlanıyor.

– Yeni Ford Fiesta 705 lira taksitle

Ford, yılın son ayında tüm binek ve ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44 bin lira 20 ay yüzde sıfır faiz kampanyasını müşterileriyle buluşturuyor. Paketten yararlanmayan müşteriler içinse 40 bin lira 20 ay yüzde sıfır faizli kredi desteği sunuluyor.

Ayrıca, Ford C-MAX ve Mondeo modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 7 bin lira takas desteği, Focus ST Line modelinde ise tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 4 indirim aralık ayı boyunca devam ediyor.

Ford’un B segmentindeki yenilenen modeli Fiesta’ya, “Ford Options” kredi seçeneği ile ayda 705 lira taksitle sahip olunabilirken, “Ford Options” kredisi ile araç alımlarında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden de 3 bin lira indirim avantajından yararlanılabiliyor.

Custom ve Ranger modellerinde 4 kış lastiğini ÖTV ve KDV dahil olarak bin 200 liraya alma fırsatı sağlayan Ford, ayrıca tüm binek modeller ile Tourneo Courier ve Transit Courier’de yine aralık ayında Axa FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 lira indirim sunuyor.

– Fiat’ta faizsiz kredi imkanı

Aralık ayında Fiat Egea Hatchback için dileyenlere 30 bin lira için 15 ay vadeyle yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sağlanıyor.

Fiat Egea Hatchback ile Egea Station Wagon modellerinde 50 bin liraya kadar 3 yıla varan vadeyle 0,99 faizli kredi seçeneği yer alıyor.

Yıl sonuna özel olarak Fiat 500X’in 1.6 litre Multijet dizel motorlu ve otomatik vitese sahip versiyonları, benzinli fiyatına sunuluyor.

Fiat 500L’de ise 1.3 litre Multijet dizel motorlu ve otomatik vitesli model seçeneği düz vitesli fiyatına satın alınabiliyor.

Yıl sonu fırsatlarına ek olarak, 500X ve 500L modellerinde de 60 bin lira tutar ve 48 aya kadar vade seçenekleri bulunuyor.

– Citroen’de 40 bin liraya sıfır faiz

Citroen’in C3, yeni C3 Aircross, C4 Cactus ve C4 Picasso modellerine, aralık ayında, 40 bin liraya 20 ay yüzde sıfır faizli krediyle sahip olunabiliyor.

C-Elysee, C4 Cactus ve C4 Picasso modellerinde ayrıca 2 bin liralık takas indirimi sağlanıyor.

Citroen Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde ise 30 bin liraya 20 ay yüzde sıfır faizli kredi ve 2 bin lira takas indirimi sunuyor.

– Aralık MTV’si Nissan’dan

Nissan, Aralık boyunca satın alınan tüm binek modellerin Aralık 2017 motorlu taşıtlar vergisini üstleniyor.

X-Trail ve Qashqai modellerinde sıfır faizli 40 bin lira finansman desteği sunan Nissan, Micra için 12 bin liraya, Juke için 18 bin liraya varan sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi sağlıyor.

Nissan Navara için de yüzde sıfır faiz ve 12 ay vade ile 50 bin liraya varan finans desteği sağlanıyor.

– KDV’nin yarısı Peugeot’dan

Peugeot’nun 208, 2008 ve 3008 “KDV’nin yarısı bizden” kampanyasıyla satılırken, 5008 modeli için 75 bin lira 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Peugeot Partner Tepee ve Peugeot Expert Van “KDV’nin tamamı bizden” kampanyasıyla müşterilerle buluşurken, Peugeot Expert Traveller için bu kampanyanın yanında 75 bin lira 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

– Diğer markaların faizsiz kredi kampanyaları

Aralık ayı boyunca, BMW 1 Serisi 45 bin lira 12 ay, 3 Serisi 60 bin lira 24 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla satılıyor. Yeni BMW 5 Serisi için ise 150 bin lira kredi 36 ay yüzde 0,95 faiz oranıyla sağlanıyor. Ayrıca, BMW 1 Serisi için 2 bin lira, 3 Serisi için 3 bin lira, 5 Serisi için de 5 bin lira takas desteği sunuluyor.

Audi, 31 Aralık’a kadar, sınırlı sayıdaki A4 1.4 TFSI için 60 bin lira, A4 2.0 TDI ve A4 allroad için 70 bin lira, A4 Avant 1.4 TFSI için de 50 bin lira krediyi 24 ay yüzde sıfır faizle sağlıyor. A3 Sportback ve A3 Sedan için ise 50 bin lira kredi 24 ay yüzde sıfır faizle sunuluyor. ZUBİZU üyelerine özel kampanyadan Audi Kasko ve Uzatılmış Garanti alınması durumunda faydalanılabiliyor.

Kia, aralık ayına özel tüm binek modellerini, 20 bin liraya 20 aya kadar yüzde sıfır veya 60 bin liraya 20 aya kadar yüzde 0,82 faizli krediyle satıyor. Kia, ticari araç Bongo’larda ise 20 bin liraya 20 aya kadar yüzde sıfır veya 40 bin liraya 20 aya kadar yüzde 0,66 faiz seçeneği sunuluyor.

Aralık ayında tüm Honda Civic Sedan modelleri 20 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla müşterileri bekliyor.

Mercedez-Benz ise smart’ın 2015 ve 2016 modelleri için 40 bin liraya kadar sıfır faizli kredi sağlıyor.

İstanbul, AA