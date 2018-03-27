Otomobil Kaza Yaptı, 1 Ölü 4 Yaralı Var

Malatya‘nın Akçadağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ankara’dan Elazığ istikametine giden Sinan Ören idaresindeki 06 FY 3404 plakalı otomobil, Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Sinem ve Kenan Çalış, Ayşe Abur ile Güler Yılmaz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Güler Yılmaz, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan sürücü Ören’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada araçta bulunan 3 kadının kardeş olduğu ve Siirt’te tedavi gören babalarını ziyaret etmek için İstanbul’dan yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA- iha