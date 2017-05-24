Otomobil Motosikletle Çarpıştı… 1 Ölü
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen Özkan K. idaresindeki otomobil, Malatya istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Abdulrezak E. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Abdulrezak E. kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Özkan K. gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İha
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