Otomobil Motosikletle Çarpıştı, 2 Kişi Ağır Yaralı

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sanayi Yolu Kuzey Garajı’nın önünde meydana geldi. Kazada plakasız motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 KD 663 plakalı otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet yolda savrulurken, üzerinde bulunan Sinan Gezici adlı genç ile yanında bulanan ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com