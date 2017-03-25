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Malatya Haber -

Trafik Kazalarında Biri Çocuk 2 Ölü

Trafik Kazalarında Biri Çocuk 2 Ölü
  • 25.03.2017
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Malatya’da otomobilin TIR dorsesine çarpması sonucunda sürücü hayatını kaybederken, bir başka kazada da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü.

İlk kaza, Çevreyolu Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Arıca  (38) idaresindeki 44 NL 147 otomobil ile seyir halinde iken aracın kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından ise  R.H. idaresindeki 44 EF 690 plakalı çekicinin arkasındaki dorseye çarptığı  belirtildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Arıca (fotoğraftaki) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bu arada,  Malatya-Eskimalatya yolu Hanımınçiftliği Kavşağı’nda 24 Mart günü meydana gelen kazada ise sürücüsü öğrenilemeyen 06 KA 0902 plakalı otomobilin yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçmekte olan 10 yaşındaki Miraç Aktı’ya çarptığı ve ağır yaralanan çocuğun vefat ettiği öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha

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Yorumlar
  1. Bülent dedi ki:
    26 Mart 2017, 11:51

    Allah rahmet eylesin.Yakınlarına sabır versin.

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  2. Malatyaspor lu dedi ki:
    26 Mart 2017, 05:52

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun her ikisi nede ailesi ne sabır versin inşallah

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