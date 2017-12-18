Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatya Haber -

Otomobil Takla Attı.. 1 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil Takla Attı.. 1 Ölü, 3 Yaralı
  • 18.12.2017
  • 1

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde otomobilin takla atarak devrilmesi sonucunda meydana trafik kazasında 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet Çoşkun yönetimindeki 46 EF 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada araçta bulunan Erol Coşkun hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Coşkun ile Fatma Coşkun ve Ali Coşkun ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Erol Coşkun’un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan sürücü Mehmet Coşkun’un hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili Jandarma tarafından başlatılan tahkikat sürüyor.

iha

Etiketler: /

Yorumlar
  1. Malatyanin yerlisi dedi ki:
    18 Aralık 2017, 18:10

    Allah rahmet eylesin kalanlara sabırlar versin..

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."