Otomobil Takla Attı, 1 Ölü, 2 Yaralı..
Malatya’nın Arguvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fırat Ulaşır (22) yönetimindeki 44 KT 445 plakalı otomobil, Eymir Mahallesi’nde devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra Teyar Ulaşır (18) ve İnanç Yılmaz (10) yaralandı.
Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan İnanç Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
AA
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