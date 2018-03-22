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Malatya Haber -

Otomobil Takla Attı, 5 Kişi Yaralandı

Otomobil Takla Attı, 5 Kişi Yaralandı
  • 22.03.2018
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Malatya Çevre Yolu’nun Çöşnük Kavşağı civarında akşam meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza; 19.45 sularında Çevre Yolu Çöşnük Kavşağı yakınlarında meydana geldi.  İddiaya göre; Miraç S. yönetimindeki 44 HG 181 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda yolda takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Yunus Çökük, Ömer Yalçın, Erdal Serkurt ve Tayyip Cengiz adlı şahıslar yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen112 acil servis  ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza sonrası bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise kontrol ve güvenlik önlemi aldılar.

Kaza nedeniyle Elazığ istikametine bir süre trafik kontrollü olarak yan yoldan verildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

 

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