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Malatya Haber -

Otomobil Uçuruma Yuvarlandı.. 1 Ölü 3 Yaralı

Otomobil Uçuruma Yuvarlandı.. 1 Ölü 3 Yaralı
  • 25.05.2017
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pütürge ilçesi Poskıran mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil içerisinde bulunan yaralıları kurtarmak için bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkartılan 4 yaralı ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Mustafa Eraslan hayatını kaybederken tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

iha

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