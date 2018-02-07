Hareket Halinde Yangın Çıktı
Elazığ’da seyir halindeyken alev alan Malatya plakalı otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ümit Toprak idaresindeki 44 HA 833 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi’nde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Yolun kenarına çektiği otomobilindeki dumanların aleve dönüştüğünü gören Toprak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Otomobilde zarar meydana gelirken, polis ekipleri inceleme başlattı.
Elazığ, iha
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