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Malatya Haber -

Otomobilden Ateş Açıldı:1 Yaralı

Otomobilden Ateş Açıldı:1 Yaralı
  • 26.12.2015
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Yolda yürüyen bir kişiye, otomobil içinden ateş açıldı. 
 
Paşaköşkü Mahallesi’ndeki muhtarlık binası önünde meydana gelen olayda, sokakta yürümekte olan 25 yaşındaki Mehmet B. isimli kişiye, şüpheli E.D. tarafından otomobil içinden ateş açıldı. Saldırıda yaralanan Mehmet B. olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsüne kaldırıldı. Olay sonrasında  kaçan E.D. polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 
DOĞANŞEHİR’DE..
 
Doğanşehir’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga, bir kişi av tüfeği ile ateş açılması sonucu yaralandı.
 
Aktoprak mevkiinde meydana gelen olayda, B.A. adlı şüpheli,  av tüfeği ile ateş açması sonucunda Z.D.’yi yaraladı. Z.D. ambulans ile Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampus Acil Servisi’ne kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan B.A., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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