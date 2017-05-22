Otomobilden Ateş Açtılar, Kaçamadılar
Malatya’da seyir halindeki otomobilin içerisinden havaya pompalı tüfekle 2 el ateş açan 3 şüpheli, kısa sürede 2 adet pompalı tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Küçük Mustafapaşa Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde meydana geldi. Bir otomobilden havaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Asayiş Şubesi ekibi yönlendirildi. Ekiplerin dar bölge uygulaması ile çevredeki sokakları ablukaya alması sonucunda E.İ (29), F.A. (27) ile D.K.(17) kısa sürede yakalandı.
Şüphelilerin kullanmış olduğu otomobilde yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Sokak üzerinde yapılan aramada ise 2 adet boş kartuş elde edildi.
Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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