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Malatya Haber -

Otonun Motorundan İtfaiye Kurtardı

Otonun Motorundan İtfaiye Kurtardı
  • 24.12.2017
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Malatya’da bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

İstiklal Mahallesi Evliyaoğlu sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin kaput kısmında ses duyan araç sahibi, kaputu açınca motor kısmında sıkışan bir kedi fark etti.

Araç sahibi Celil Gölce, kendi imkanları ile kediyi çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kısa süreli çalışma ile sıkışan kediyi kurtardı. Yaralanan kedi daha sonra belediye veteriner ekiplerine teslim edildi.

iha

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