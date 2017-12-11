Otopark Cinayeti Failleri Yakalandı

Salköprü Mahallesi’nde Ekim ayında bir otoparkta işlenen ve faili meçhul olarak kayıtlara geçen cinayetin polisin çalışması sonucu aydınlatıldığı, olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 3’ünün tutuklandığı bildirildi.

Mehmet Uçkun’un öldürüldüğü olayla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü’nden şu açıklama yapıldı:

“16.10.2017 günü saat 17:40 sıralarında Salköprü Mahallesi Arkadaş Sokak Özkan Otoparkında meydana gelen Faili Meçhul Kasten Öldürme olayı ile ilgili; olay adresine giden tüm sokak ve caddelerdeki ikamet, işyeri ve Mobese güvenlik kameraları ile cadde ve sokak üzerinde seyir eden gerek özel araçlar gerekse belediye otobüsleri ve trambüslere ait güvenlik kamera görüntüleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekipler marifetiyle, titizlikle incelenmiş, yapılan incelemeler sonucu eşkalleri tespit edimiştir.

Yapılan bu hassas ve titiz çalışmalar sonucunda bilahare kimlik tespiti yapılan Z.E, S.T. ve B.K. isimli şahısların İstanbul ilinde ikamet ettikleri, G.K. isimli şahsında Bursa ilinde ikamet ettiği, her dört şahsın da Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Kullanmak/Ticaretini Yapmak suçundan çok sayıda kayıtlarının olduğu anlaşılmıştır.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik kurulan özel ekipler marifetiyle İstanbul ve Bursa illerinde toplam dört adreste yapılan eş zamanlı planlı operasyonda Z.E, S.T. B.K. ve G.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, ilimize intikal ettirilmiştir.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri akabinde, 10.12.2017 tarihinde dört şüpheli adli mercilere sevk edilmiştir. Adli Mercilere Sevk edilen B.K . Adli Kontrol Z.E, S.T. ve G.K. isimli şüpheliler tutuklanarak ilimiz E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Bu olayın aydınlatılması ile birlikte faili meçhul kasten adam öldürme olaylarının tamamının failleri tespit edilerek yakalanmış ve adalete teslim edilmiştir.

Son üç yılın kasten adam öldürme olayları mukayese edildiğinde, 2015 yılında (14), 2016 yılında (9) ve 2017 yılında toplam 13 olay meydana gelmiş ve tamamının failleri de yakalanmıştır.

Malatya ilimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.”

Bülten- malatyahaber.com