Otopsi
Tony Tilden (Brian Cox) ve oğlu Austin Tilden (Emil Hirsch) gizemli ölüm vakalarını araştıran iki memurdur. Günün birinde, ölüm nedeniyle ilgili hiçbir ipucuna rastlayamadıkları genç ve güzel Jane Doe cinayetini araştırmaya başlarlar. Jane Doe’nun kimliğini tespit etmeye çalışırken edindikleri tuhaf ipuçları, onları bazı korkunç gerçeklere doğru sürükleyecektir.
Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017
Yapımı : 2016 – İngiltere
Tür : Korku
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : André Øvredal
Oyuncular : Emile Hirsch , Brian Cox , Olwen Catherine Kelly , Ophelia Lovibond , Michael McElhatton
Senaryo : Ian B. Goldberg , Richard Naing
Yapımcı : Rory Aitken , Fred Berger
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