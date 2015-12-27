‘Otorite Eksiği Var!’

TFF 2. Lig 5. Grup takımı Malatya Belediyespor, Adıyamanspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Malatya Belediyespor Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren takımda eksik futbolcu bulunmazken, futbolcuların moralsiz oldukları gözlendi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik direktör İsmail Tekin, takım üzerinde bir otorite zayıflığının bulunduğunu belirterek, “Takım üzerinde 2 yıldır bulunan otoritem bu sezon yok. Bilerek mi yapılıyor yoksa bilmeyerek mi? Anlayamıyorum. Otorite eksikliği sıkıntılara neden oluyor. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor” dedi.

Malatyaspor ile oynanan kupa maçının uzatmalara gitmesinin kendileri için sıkıntıya neden olduğunu ifade eden Tekin, “Kazım, İskenderun Demirçelikspor maçında oruçlu oynadı. Tüm uyarılarımıza rağmen. Tabi bunlar hassas konular. Ayrıca, defansımızda bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntıları gidermek için çalışıyoruz. Önümüzde Adıyamanspor ile oynayacağımız bir maç var. Bu maçı kazanarak, sıkıntıları aşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ligde oynadığı iki maçı kaybeden Turuncu-yeşilli takım, puan cetvelinde son sırada bulunuyor.