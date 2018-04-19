“Oturmak Yok, Gece Gündüz Çalışmamız Gerekiyor”

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Arguvan ilçesinde temaslarda bulundu.

Başkan Kahtalı, ilçede Adalet ve Kalkınma Partisi Arguvan İlçe Başkanı Kudret Kılıç, teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Seçim çalışmalarına Arguvan’dan başladıklarını aktaran Kahtalı, çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceklerini söyledi.

Kahtalı, Arguvan’ı Adalet ve Kalkınma Partisi belediye ile tanıştıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Arguvan ilçemiz her seçimde oylarını arttırarak gelmiş bir teşkilat. Adalet ve Kalkınma Partisi’ye, Cumhurbaşkanımıza inşallah önümüzdeki süreçte de daha yüksek destek vererek başkan yapacağız. Hep birlikte inşallah yeni bir yol haritası koyacağız. Tüm il ve ilçe yönetimleri mahalle gezilerinde partimizin yaptığı hizmetleri ve yapacak hizmetlerin vatandaşlarımıza anlatacak. Oturmak yok. Gece gündüz demeden çalışmamız gerekiyor.”

Kahtalı, Arguvan Muhtarlar Derneği ziyaretinin ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AA