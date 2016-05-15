Oya Aydoğan Vefat Etti

Boğazına takılan patatesi çıkartmak isterken aort damarı yırtılan ünlü oyuncu Oya Aydoğan, hayatını kaybetti. Acı haberi ise Aydoğan’ın tedavi gördüğü hastane yetkilileri verdi.

Evinde patates kızartması yerken fenalaşan Oya Aydoğan acil olarak hastaneye kaldırılmış, yapılan incelemelerin ardından ünlü oyuncunun aort damarının yırtıldığı anlaşılmıştı. 12 saat süren ameliyata alınan ünlü sanatçı, yaklaşık 94 saat yoğun bakımda uyutulmuştu. Beyninde çok sayıda ödem tespit edilen Aydoğan’ın tedavisine başlanmış, tedaviye yanıt vermeyen Aydoğan uyutulmuştu. Ünlü oyuncu Aydoğan bu sabah hayatını kaybetti.

Liv Hospital Sağlık Grubu’nca yapılan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“7 Mayıs 2016 Cumartesi gecesi, hastanemiz acil servisine ‘Akut Asendan Aorta Diseksiyonu’ tanısı ile başvurmuş, ameliyat edilmiş ve sonrasında yoğun bakımımızda tedavi altına alınmış olan Sayın Oya Aydoğan’ın sağlık durumu, 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat 23.00 itibarı ile, artan beyin ödeminin sonucu olarak daha da bozulmuş, hastamızın tansiyon düşüklüğü tedaviye yanıt vermeyen şekilde seyir göstermeye başlamıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, maalesef hastamız 15 Mayıs 2016 Pazar günü sabaha karşı saat 07.15’te vefat etmiştir.”

59 yaşındaki Oya Aydoğan için ilk tören Pazartesi günü saat 14.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek. Aydoğan, İkindi Namazı’nı müteakip Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

iha