“Oyun Disiplininden Hiç Kopmuyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele edip, istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi.

Kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştığını dile getiren Çağıran, “Hocam nerede görev verirse, sonuna kadar mücadele ediyorum. Sahada da böyle bir şey ortaya çıkıyor. İnşallah hocamı, hem de görev verilen yerde kulübümü ve taraftarlarımızı mahcup etmek istemiyorum” diye konuştu.

Genç oyuncu, Evkur Yeni Malatyaspor’da güzel bir ekip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“9 maçta bir mağlubiyet aldık. O bir mağlubiyette bizi üzdü çünkü yenileceğimiz bir maç değildi. Ama sonradan bunu elimizden geldiğince telafi etmeye çalıştık. Tekrardan başa dönecek olursak iyi bir ekip olduk, iyi bir arkadaşlığımız var. Yabancısı, Türk’ü adeta burada Malatyalı gibi sonuna kadar mücadele ediyor. Başarının sırının bir ayağının bu olduğunu düşünüyorum.”

Her karşılaşmada oyun disiplinden kopmadan mücadele ettiklerini kaydeden Çağıran, “Maçın başından sonuna oyun disiplininden kopmuyoruz. Olumsuz sonuç alınacağı söylemleri bizi daha çok motive ediyor. Maçın birinci dakikasıyla, 95’nci ya da 100’ncü dakikasında aynı konsantrasyonu sergilemeye çalışıyoruz. Takımımız bir bütün oluyor. Deplasmanda bu bizi daha çok kenetleniyor. Çünkü orada sadece biz ve taraftarlarımız var. Daha çok kenetleniyoruz, oyun disiplininden kopmadan sonuca sabırlı bir şekilde ulaşıyoruz” dedi.

Genç sol bek, Süper Lig’de büyük maçlara farklı bir motivasyonla çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Hangi taktik olursa olsun, hocamız hangi taktik ve disiplinden dolayı bize yol gösterecek olursa olsun motivasyon farklı oluyor. Fenerbahçe karşılaşması da öyle bir maç. Bizim için çok farklı olacak. Fenerbahçe’yi evimizde ağırlıyoruz. İnşallah güzel bir skorla onları uğurlarız.”

Çağıran, taraftarlara da çağrıda bulunarak, “Kendi sahamızda büyük bir kulüple oynuyoruz. Bu maçta bizi yalnız bırakmasınlar. Onlar tribünde bizde sahada elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi