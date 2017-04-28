Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Oyuncak Kardeşliği’ projesi kapsamında Fırat İlköğretim Okulu öğrencileri, Hatice İsmet Şeftalicioğlu İlköğretim Okulu öğrencilerine oyuncak hediye etti. Öğrencilerin hediyeleşme anında büyük bir mutluluk yaşandı.

Battalgazi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Oyuncak Kardeşliği’ projesi meyvelerini veriyor. Öğrencilerde paylaşma kültürünü geliştirmek amacıyla yürütülen Oyuncak Kardeşliği Projesi kapsamında Fırat İlköğretim Okulu öğrencileri, Hatice İsmet Şeftalicioğlu İlköğretim Okulu öğrencilerine oyuncak hediye etti. Öğrencilerin hediyeleşme anında yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi. Hem oyuncak hediye eden öğrenciler, hem de hediye alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Hatice İsmet Şeftalicioğlu İlköğretim Okulu Müdürü Fuat Altıntaş, Oyuncak kardeşliği Projesinin önemine dikkat çekerek, “Oyuncak Kardeşliği Projesi’ni başlatan Battalgazi Belediyemize ve Fırat İlköğretim Okulu’na teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza bu yaşta öğretmemiz gereken önemli şey paylaşım ruhudur. Bu yapılan uygulamada paylaşım ruhuna en güzel örnektir. Biz eğer bugün çocuklarımıza bu ruhu, bu düşünceyi kazandırmazsak, bundan sonraki hayatında bir daha kazandıramayız. Özellikle bu ve benzeri projelerde başta Battalgazi Belediyemizin öncülüğünde diğer okullarımızın katkısıyla bizim gibi taşra bölgesinde kalmış okullarımıza hem paylaşım, hem de hediyeleşme noktasında bir öncülük yapıldığı zaman, çocuklarımıza daha iyi bir kazanım vermiş olacağına inanıyorum. Battalgazi Belediyemize ve Fırat İlköğretim okuluna, Oyuncak Kardeşliği Projesi’ne vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Bülten