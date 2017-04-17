Özal ‘Müze Ziyareti’yle Anıldı!

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24’üncü yıldönümünde memleketi Malatya’da da anıldı. Turgut Özal Tıp Merkezinde yer alan Turgut Özal Müzesi’ni gezen Vali Toprak, “Turgut Özal’ı ölüm yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 24’üncü yılı dolayısıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde bulunan Turgut Özal Müzesi’ni ziyaret etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte Özal’a ait kişisel eşyaları inceleyen Vali Toprak müze anı defterini de imzaladı.

Vali Toprak burada yaptığı açıklamada anı defterine yazdıklarını okudu. Anı defterine “Kıymetli 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın anısına; Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve Malatya’mızın merhum evladı Turgut Özal’ın 24 üncü vefat yıl dönümünde ‘Turgut Özal Müzesi’nde minnet ve şükranla Sayın Cumhurbaşkanımızı anmak üzere ziyarette bulunduk.

8.Cumhurbaşkanımız, Devlet ve Siyaset Adamı büyük insan, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yetiştirdiği ve ülkemizi dünya ülkeleri arasında güçlü, vatandaşlarımızı müreffeh ve mutlu etmek adına çok önemli değişim ve dönüşümleri cesaretle gerçekleştirmek üzere kendisini ülkesine, milletine adayan mümtaz şahsiyeti vefatının 24. Yıldönümünde rahmet, minnet, saygı ve şükranlarımızla anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarımızın Malatya’dan çıkmış ve bu toprakların yetiştirdiği evlatları müteşekkirdir. Ruhun şad olsun, saygılarımla” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Turgut Özal’ın kamu yatırımlarının etkin ve verimli kullanılması konusunda önemli reformlar yaptığını kaydetti. Özal’ın Türk siyasetinde derin izler bıraktığını belirten Kızılay, “Özal, Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmasında büyük rol oynayan bir liderdir. 24 Ocak 1980’de hazırladığı reform paketiyle Türkiye’de dışa açık serbest piyasaya geçiş sağladı. Ekonomik kalkınma ve büyüme hamlesinin başlaması rahmetli Özal’ın dönemine denk gelmektedir” dedi.

Müze ziyaretine İl Emniyet Müdür Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ile hastane yönetimi de eşlik etti.

Öte yandan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği de, Özal’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla “Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı, hemşehrimiz ve hastanemizin kurucusu merhum Turgut ÖZAL’ın ileri görüşlülükle 25 yıl öncesinden çizmiş olduğu ülkemiz sağlık politikalarının ve hastanemiz kuruluş misyonunun ne kadar tutarlı ve halen güncel olduğunu bizzat müşahede ediyoruz.Merhuma Allahtan rahmet, tüm milletimize başsağlığı diliyoruz.”açıklaması yaptı.

iha- Bülten