Özal Ölümünün 25. Yılında Malatya’da da Anılıyor
Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’inci Cumhurbaşkanı, eski Başbakanlardan, hemşehrimiz Turgut Özal, vefatının 25. yıl dönümü dolayısıyla Malatya’da Pazartesi ve Salı günleri gerçekleştirilecek törenlerle anılacak.
Cumhurbaşkanlığı görevinde iken, 17 Nisan 1993’te Çankaya Köşkü’nde geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden Turgut Özal için Malatya’da yapılacak törenlere ilişkin, Valilik’ten şu program açıklandı:
“8. CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL’I ANMA PROGRAMI (16-17/04/2018)
A- FİDAN DİKİLMESİ (16/04/2018 Pazartesi Saat:13.00)
Turgut Özal Hatıra Ormanı oluşturulması çerçevesinde fidan dikilmesi.
Yer: İnönü Üniversitesi Kampüsü
B- RESİM/FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILIŞI (17/04/2018 Salı Saat: 09.30)
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi – İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında “Resimlerle Turgut Özal” konulu resim/fotoğraf sergisinin açılışı.
Yer: İnönü Ün. Turgut Özal Tıp Merkezi Müze Önü
C- TURGUT ÖZAL MÜZESİ ZİYARETİ (17/04/2018 Salı Saat: 09.40)
Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut ÖZAL’ın eşya ve hatıralarından örneklerin sergilendiği müzenin ziyaret edilmesi.
Yer: İnönü Ün. Turgut Özal Tıp Merkezi
D- TURGUT ÖZAL ANITI ÖNÜNE KARANFİL BIRAKILMASI (17/04/2018 Salı Saat: 09.50)
Turgut ÖZAL Tıp Merkezi içerisindeki Turgut ÖZAL Anıtı önüne karanfil bırakılacaktır.
Yer: İnönü Ün. Turgut Özal Tıp Merkezi
E- KONFERANS (17/04/2018 Salı Saat: 10.00)
-Sinevizyon Gösterimi
-“Türkiye’nin Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Hayatında Turgut Özal” konulu konferans
Yer: İnönü Ün. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi
F-MEVLİT (17/04/2018 Salı-İkindi Namazı Öncesi)
İl Müftülüğümüzce Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut ÖZAL’ın anısına mevlit okunması.
Yer: Yeni Cami”
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