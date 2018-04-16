Özal ve İnönü’nün ‘Kayıp’ları Hâlâ Bulunamadı

Turgut Özal’ın Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesindeki kendi ismini taşıyan müzede kaybolan 2 eser halen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde kayıp olan eser duyuruları arasında yer alıyor.

Vefatı 25’inci yıldönümü nedeniyle anılmakta olan 8. Cumhurbaşkanı hemşehrimiz Turgut Özal için 2010 yılında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin başhekimlik katında açılan Turgut Özal Müzesi’nde bulunan altın kaplama saati ile dürbününün 31 Ekim 2016 tarihinde yapılan sayımda kayıp olduğu tespiti yapılmış, olay basında “müzeden hırsızlık” olarak yeralmıştı.

Olay, 13 Ocak 2018 tarihinde haberturk.com.tr’de yayınlanan “Özal ve İnönü’nün eşyalarını çaldılar! HATIRA SOYGUNU” haberi üzerine gündeme gelirken, söz konusu müzede kaybolan eserler ile ilgili olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki “Özel Müzelerden Çalınan / Kaybolan Kültür Varlıkları” bölümünde “Özel Turgut Özal Müzesi Koleksiyonundan Kaybolan 2 Adet Eser (Malatya)” başlığı ile yer almayı sürdürüyor. Duyuru da Özal Müzesindeki ve Özal’ın günlük kullanmış olduğu “Altın kaplama kol saati” ile “Metal dürbünün” halen kayıp eserler arasında yer aldığı aktarılıyor.

-İnönü’nün köstekli saati ve eşyaları da halen ‘Kayıp’

İnönü Üniversitesi Rektörlük binasının girişinde bulunan ve 2007 yılında açılan “İnönü Müzesi”nde (üstteki fotoğrafta) yine aynı tarihte kaybolduğu belirtilen eserlerde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki “Özel Müzelerden Çalınan / Kaybolan Kültür Varlıkları” bölümünde “Özel İsmet İnönü Müzesi Koleksiyonundan Kaybolan 3 Adet Eser (Malatya)” başlığı ile yer almayı sürdürüyor.

Duyuruda “Köstekli saat”, “Prinç mühür” ve “Atatürk porteli plaket ve kutusu”nun halen kayıp olduğu kaydediliyor.

-Rektör Kızılay ne demişti?

“Kayıp olayı”nın ortaya çıkmasından sonra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açıklamada, “Ben rektörlüğü devraldıktan sonra 31 Ekim 2016’da Turgut Özal Müzesi’nde yaptırdığım sayımda tespit edildi. Müze envanterine kayıtlı 2 eserin kayıp olduğu tespit edildi. Müze Müdürü Yüksel Göğebakan tespit etti ve adli idari soruşturma başlatılması için Rektörlüğümüze, Başhekimliğimize suç duyurusunda bulundu. Adli ve idari süreci hem Cumhuriyet Başsavcılığında hem de kendi bünyemizde başlattık. Adli ve idari süreç devam ediyor. Turgut Özal Müzesindeki kayıp eserlerle ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürlü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili mercileriyle iletişim kurduk. Bakanlığın takibindedir.” şeklindeki bilgileri paylaşmıştı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Turgut Özal’ın ‘kayıp’ saat ve dürbünü

İsmet İnönü’nün ‘kayıp’ saat, mühür ve plaketi