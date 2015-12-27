“Özal’ın Rüyası” Haksızlığı!

M.Bahadır ALTAŞ

İnsanların gerçekleştirmek istedikleri idealleri ve hayalleri olur bu idealleri uğrunda gerekirse kendilerini bile fedayı göze alırlar ama hiçbir insanın gerçekleştirmek istedikleri idealleri ile ilgili rüyaları olmaz hatta bazen gerçekleşmeyecek işler için halk arasında denir ki, sen ancak onu rüyanda görürüsün. Uzmanlar hayal etmek keşfetmek demektir, derler. Hayal, zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi istenen şeydir. Günlük yaşamımızda hayal ediyorsak, o bir gün gerçekleşir veya her gerçek bir hayalle başlar gibi bu cümleleri sıkça kullanırız. Rüyada görmek ise geçici ölüm denilen uykuda görülen garip hallerdir. Hayal ile rüya arasındaki arasındaki en belirgin fark ise hayalin uyku haricinde rüyanın ise uyku içinde yaşanmasıdır. Bu nedenle rüyaların gerçek olması ile hayallerin gerçek olması çok farklı anlam ifade eder.

Turgut Özal, 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti siyasi hayatında Atatürk’ten sonra Türkiye’nin gelişmesinde, Dünyada söz sahibi olmasında ilk sırada gelen bir lider ve siyaset adamıdır. Turgut Özal’da 2.Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü gibi Malatyalıdır. Her ikisi de ülkemize ve Malatya’ya önemli hizmetlerde bulunmuştur. Her ikisi de gerçekçidir Türkiye’nin ve Malatya’nın sahip oldukları değerleri bilirler gelecek planlamasında hep en doğru olanı yapmışlardır.

Siyasi hayatlarında merhum İsmet İnönü’nün ve merhum Turgut Özal’ in yanında bulunanlar onların düşüncelerini neler yapmak istediklerini veya neyi isteyip de yapamadıklarını daha sonraki yıllarda hep anı olarak kamuoyu ile paylaşmışlardır. Her zaman yanlarında siyasi çalışma arkadaşları olduğu gibi Malatya’dan çok önemli isimler yanlarında olmuşlardır. Belirli zamanlarda siyaset karmaşasından uzaklaşmak ve moral bulmak için Malatya’ya gelerek Malatya’nın havasına suyuna hasret gidermişlerdir.

Malatya için neleri düşündüklerini bazen birebir bazen de topluluk ortamlarında paylaşmışlardır ki, bunların en önemlisi ve değerli olanı da 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın Malatya’yı son ziyaretinde hükümet meydanında Malatyalılara yaptığı konuşmada söyledikleridir. Özal o konuşmasında doğu bloğunun çöküşünden sonra Türkiye için 21.yüzyılın Türklerin ve Türkiye’nin yılı olacağını belirtmişti. Malatya için de tarım, sanayi ve sağlık olmak üzere üç konun altını çizerek özellikle Turgut Özal Tıp merkezi ile Malatya’nın Türkiye’nin değil Avrupa ve orta doğunun sağlık merkezi olacağını Malatyalılarında bu konuya sahip çıkarak önem vermelerini belirtmiştir.

Turgut Özal hiçbir konuşmasında Malatya’nın Büyükşehir olması konusunda bir rüyasının olduğunu söylemediği gibi bu konuda isteklere de pek sıcak bakmamıştır. Bugün ne yazık ki Özal’ın siyaset yaptığı dönemde Özal’ın yanında olmayanlar, ne hikmetse, gaipten haber alırcasına aşağıdaki örneklerde olduğu gibi Özal’ın rüyalarını yorumlamaktalar.

•“Beylerderesi Viyadüğü’nün yapımı tamamlandı. Açılışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapmak için gün sayıyoruz. Bu viyadük merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da rüyasıydı.” dedi. (14 Aralık 2010 Salı http://www.gundem.bugun.com.tr/)

•“9 Kasım 2012, TBMM genel kurulu “Bildiğiniz gibi, büyükşehir yapılacak iller arasında benim ilim Malatya da bulunuyor ve 14 milletvekili arkadaşımızla birlikte verdiğimiz teklif tasarımızda birleştirildi. Malatya’mız rahmetli Özal’ın da bir rüyası olarak uzun yıllar boyunca büyükşehir olmayı bekledi, şimdi, inşallah bu rüya gerçek olacak.” (http://www.malatyahaber.com/)

Bu sözler geçmişte iki dönem DYP’den Milletvekili adayı olan ve iki dönemdir de AKP’den Malatya Milletvekili seçilen Öznur Çalık’a aittir. Sayın Çalık siyaseten hiçbir zaman Özal’la aynı çizgide/safta siyaset yapmamıştır. Ama ne hikmetse kendisi dışındaki AKP milletvekillerinin aksine hep Özal ismi üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor.

Sayın Çalık biliyoruz ki, iyi niyetle yapılan hizmeti anlatmaya ve bundan da Malatya adına partisine ve kendisine pay çıkarmaya çalışıyor. Ama ne yazık ki farkında olmadan Turgut Özal gibi dünyaya mal olmuş bir Malatya değerini başarısız kılıyor “Bu Özal’ın Rüyası” dediği şey Özal için çok basit bir konu iken sayın Çalık’ın çizdiği resmi okuyanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde 7 yıl başbakanlık 4 yıl cumhurbaşkanlığı yapan bir devlet adamının şehrine köprüden bozma bir viyadüğü yaptırmadığını veya hak ettiği halde şehrini büyükşehir yapamadığını okuyacaktır.

Turgut Özal Malatya için hiç kimsenin hayal bile edemediği projeleri hayata geçirmiştir. Çünkü Turgut Özal Tıp merkezi ve Çat Tüneli yapım dönemlerinde Malatya’nın değil Türkiye’deki en önemli yatırımlardır.

Turgut Özal siyasette ve bürokraside Malatyalıların güçlü ve etkin olmasını arzu etmiştir. (Özal döneminin Maliye Bakanlarından Bursa milletvekili Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, o zaman bir vesileyle görüştüğü Malatya Belediye Başkanı Seyhan Semercioğlu’ndan, “Malatya’nın Fahri Hemşehriliği” payesini “istirham” ediyordu. Belediye Meclisi, bu kararı aldıktan sonra, hemşehrilik beratıyla mutlu olan bakanın Malatya Belediyesi’ne ek ödenek katkısı o zaman “iyi para” denilebilecek 50 milyon liraydı! http://www.malatyahaber.com/ismetyalvaç)

Turgut Özal döneminde Malatya’nın nüfusu yeterli olmamasına rağmen uzun süre Malatya’yı 7 milletvekilin TBMM’de temsili sağlanmıştır.(Şuan için bu sayısı altıdır)

Turgut Özal düşünceleri ve yaptıkları ile bir dünya siyasetçisi ve dünya lideridir.

Turgut Özal Türkiye’nin dünyanın gelişmiş ilk on ülkesi arasında olmasını hedef seçmiştir.

Turgut Özal geleceğin su çağı olacağını bilerek Fırat ve Dicle nehirlerinden Arap ülkelerine Manavgat nehrinde de İsrail’e su satarak Barış suyu projesi ile Türkiye’yi dünya devi yağmayı hedeflemiştir.

Turgut Özal 21 yüz yılın bilişim ve teknoloji yılı olacağını bilerek bu konuda önemli çalışmalar yapmış bununla yetinmeyip Türksat uydu projesini hayata geçirmiştir.

Turgut Özal GAP projesini başta olmak üzere Karakaya ve Atatürk barajlarını Fatih köprüsünü, otoyolları gerçekleştirirken Türkiye’de yıllardır sorun olan düşünce hürriyetinin önündeki engelleri kaldırılmış bir lider önemli bir devlet adamıdır.

Uzun sözün kısası, Turgut Özal’ı anlamak veya anlatmak gerekirse “Özal ve Büyük Türkiye Hayalini” bilmek buna yeterli olacaktır.

Turgut Özal’ın iki dudağının arasından çıkacak “olsun/yapılsın” sözü ile hiçbir tereddüt yaşanmadan gerçekleşmesi mümkün olacak “Beylerderesi Viyadüğü” ve “Malatya’nın Büyükşehir” olması Turgut Özal için çok basit bir konu iken Sayın Çalık bu işler Özal’ın rüyası demekle Özal’ı başarısız gösteriyor Özal’a haksızlık yapıyor.

Sayın Çalık madem Özal’ın rüyası gerçek oldu diyor, mademki Özal’ı çok seviyor ve sahipleniyor. Peki o zaman sormazlar mı? Neden ilçelerden birinin adı Özal değil bu konuda zaman geçmeden kendisine bir öneri: Büyükşehir Malatya’da üç ilçe olsun, birisi Yeşilyurt (İsmetpaşa) bir diğeri Battalgazi (Eskimalatya) ve bir diğeri de Özal (Merkez ilçe) olsun ve gerçek Malatyalılar ile Malatya’yı sevenler mutlu olsun.