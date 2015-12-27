Malatya Mahrukatçılar Odası Başkanlığına Orhan Özbek 4. kez seçildi.

Mahrukatçılar Odası’nın seçimi Esnaf Sarayı’nda yapıldı. Genel kurula Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, esnaf odaları başkanları ve Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek ile oda üyesi esnaflar katıldılar.

Divan Başkanını yapan ESOB Başkanı Şevket Keskin, “2010 yılı oda seçimlerini yapıyoruz. Mahrukatçılar Odası üyesi esnaflarına çok teşekkür ediyorum. İlk seçim günlerinde çoğunluğu sağlayarak, seçimlerini yaptılar. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum. Bazı odalarımızın bir personelin maaşını bile veremeyecek düzeyde bütçesi var. Odalarımızın bu şekilde ayakta durması çok zor. Bir çok ilde odalarımız çok güçlü. Ancak Malatya’da odalarımız ekonomik anlamda çok zayıf” dedi.

Keskin, “2009 yılının esnaf için iyi geçtiği yönünde hükümetimizin hiç bir üyesi iyi geçtiğini söylemiyor. Sayın Başbakanımıza 5’kez dosya sunduk. 5 yıldır hükümete asgari ücretinin çok az olduğunu, Bağ-kur maaşlarının yükseltilmesi gerektiğini söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Genel kurula tek liste ile giden ve yapılan seçimle odanın 4.kez başkanlığa seçilen Orhan Özbek, kısa bir konuşma yaparak, 2009 yılının sıkıntılı geçtiğini ve 2010 yılının ise bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Özbek, seçimin ilk gününde çoğunluğu sağlayarak genel kurulun yapılmasını sağlayan üyelere teşekkür etti.

Yapılan seçim sonucunda Malatya Mahrukatçılar Odası’nın Orhan Özbek başkanlığındaki yönetim kuruluna Ufuk Zorluer, Osman Bozkurt, Hakan Kemal Örnek, Mustafa Yaşar Terece, Mehmet Keskin ve Vahap Arıca seçildiler. Denetim kuruluna ise İlker Gazgın, Hüseyin karademir ve Cebrail Tayiz getirildiler.