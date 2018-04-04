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Malatya Haber -

Özcan MTB Başkanlığına Aday

Özcan MTB Başkanlığına Aday
  • 04.04.2018
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Malatya Ticaret Borsası seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Ramazan Özcan, özellikle kayısının hak ettiği yere gelmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

MTB seçimleri ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Özcan, 6 Nisan Cuma günü yapılacak olan oda seçimlerinde aday olduğunu anımsatarak, Malatya Ticaret Borsasını klasik yönetim anlayışından kurtarıp hızla gelişen çağın ekonomik gelişmelerine paralel olarak kendini modernize edebilen bir yönetim anlayışına taşımak istediklerini söyledi.

Malatya Ticaret Borsası seçimlerine güçlü ve dinamik bir ekiple aday olduklarını belirten Özcan, “Üreticilerin sıkıntılarının doruğa ulaştığı bir ortamda isimlerden ziyade projelerin oy koparacağı sürece girildiği düşüncesini taşıyorum. Kentin büyük bir ticaret hacmi var. Bunda kayısının payı büyüktür. Kayısının hak ettiği yere gelmesi için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

iha

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