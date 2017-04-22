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Malatya Haber -

Özçelik’in Babası Vefat Etti

Özçelik’in Babası Vefat Etti
  • 22.04.2017
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Gazeteci Tahir Özçelik’in babası, İHA Malatya Büro Şefi Cahit Özçelik’in eniştesi Necmettin Özçelik (62) son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah Gazetesi ve yerel Bu Sabah Gazetesi’nin muhabiri  Tahir Özçelik’in babası Necmettin Özcelik, 21 Nisan’da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat etti. Özçelik’in cenazesi, Şehir Mezarlığı’nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenaze namazına; Vali Mustafa Toprak, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, dernek ve oda başkanları ile gazeteciler ve Özçelik ailesinin yakınları katıldı.

Taziye adresinin Hidayet Mahallesi, Kapıdere Sokak olduğu bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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