Özdemir, “İletilen Sorunlar Çözülecek”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Darende İlçesi Nurkuyusu Mahallesi’ne bin 860 metre kanalizasyon hattı,146 adet muayene bacası ve 80 adet parsel bacası bağlantı çalışması yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Malatya’nın her yerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı altyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, Darende İlçesi Nurkuyusu Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade etti. Özdemir, “Muhtarımız tarafından kanalizasyon sorunu bizlere iletildi. Gerekli incelemelerimizi yaptıktan sonra ihalemizi yaptık ve çalışmalara başladık. Mahallemiz için, bin 860 metre kanalizasyon hattı 146 adet muayene bacası ve 80 adet parsel bacası yapılacak. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Mahallemize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

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