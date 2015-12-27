Öz’den Çakır’a:’Vazgeç Bu İşten’

AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Malatya Belediyesi’nin Malatya’nın toplu taşıma sorununu çözecek proje olarak lanse ettiği ve 22 Nisan Pazartesi günü ihalesini yapacağı trambüsün Malatya gerçekleri ile uyuşmayan, demode teknoloji ve maliyeti çok yüksek bir toplu taşıma aracı olduğuna dikkat çekerek, Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın trambüs konusunda iyi niyetli olduğunu, ancak birileri tarafından yanlış bilgilerle donatıldığına inandığını, projenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplu taşıma konusunda Türkiye’nin en büyük ve en deneyimli kurumu olan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü’nde uzun süre genel müdür yardımcılığı da yapan AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, trambüs diye orijinal bir toplu taşıma sistemi olmadığını belirterek, “Toplu taşımacılık konusunda bizzat işin pratiği içinde bulunmuş bir kişi olarak şunu söyleyebilirim: Bu eski troleybusden başka şey değil. Trambüs diye orijinal, özgün bir sistem yok. . Trambüs takma bir isimdir” dedi.

Milletvekili Öz, trambüs konusundaki eleştirilerinin ulaşım planlaması konusunda uzman bilim adamları tarafından da paylaşıldığını kaydetti.

Türkiyem TV’de Bülent Yalvaç’ın hazırlayıp sunduğu Malatya Görünüm programına katılarak Malatya ve Türkiye gündemine ilişkin soruları yanıtlayan AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın kentin toplu taşıma sorunlarını çözmek için iyi niyetli olarak çaba gösterdiğine inandığını, ancak trambüs projesinin bu sorunları çözecek niteliğe sahip olmadığını kaydetti. Milletvekili Öz, “İhale yapılmadan, henüz zaman varken, trambüs konusundaki karar yeniden gözden geçirilmeli. Ta ilk gündeme geldiği geçen yaz, yani 1 yıl oldu, ben o gün de, trambüs doğru proje değil dedim ve bu fikrimi belediye başkanımız Ahmet Bey’e açıkça söyledim. Çünkü bu körüklü otobüsden farklı değil, buna karşılık çok pahalı ve Malatya’nın toplu taşıma sorunlarına çözüm sağlayacak bir sistem değil” şeklinde konuştu.

Trambüsün Kocaeli ve Adapazarı’nda da gündeme geldiğini, ancak verimsiz ve demode teknoloji olması, maliyetinin ve giderlerinin çok yüksek maliyet tutması yüzünden bu illerin trambüsden vazgeçtiğini hatırlatan AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, trambüs konusunda Belediye Başkanı Çakır’ın iyi niyetine sıklıkla vurgu yaptı, yanlış bilgilendirildiğine inandığını söyledi ve sisteme sert eleştiriler getirdi.

İşte AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün trambüs eleştirileri:

BAŞKAN ÇAKIR’A TRAMBÜSÜN MALATYA İÇİN DOĞRU PROJE OLMADIĞINI SÖYLEDİM

“Şehirlerde özellikle belediyelerin en önemli toplumsal görevlerinden birisi toplu taşım hizmetleridir. Yeni yerleşim alanlarında metro, alt üst geçit yan yolları bunlar düzenlenebilir. Ama daha önce yaklaşması tamamlanmış şehirlerde toplu taşımacılık hizmetleri vermek çok da kolay değil. Bu çerçevede belediye başkanımız Ahmet Çakır bey sağolsun, 4 yıllık süre içerisinde toplu taşım hizmetlerinde hakikaten güzel gayretleri oldu. Otobüs filosunu yüzde 50 civarında artırdı. Bu noktada ciddi bir başarı gösterdi. Toplu taşım noktasında birçok yere otobüs seferleri koyarak yeni güzergâhlar tespit ederek Malatya’nın ulaşımına katkı sağlama noktasında belde ilçe belediyeleriyle protokoller yaptı. Özellikle aynı güzergâhta değişik araçların gelmesi değil de trafik yoğunluğunun azaltılması hem de akaryakıt tasarrufu noktasında katkı sağladı. Bu çerçevede Malatya toplu taşıma ile ilgili yaptığı güzel hizmetlerin yanı sıra, trambüs kararıyla ilgili ben Ahmet beye bu projenin doğru proje olmadığını, Malatya’nın ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği noktasında fikirlerimi paylaştım. Ama biz sadece fikirlerimizi paylaşırız, takdir başkan ve heyetinindir. 2009 seçimlerinde belediye başkanı şu olacak, vekiller belediye yönetecek diyorlardı ama ben 4 yıldır Ahmet Bey başkan, ben milletvekiliyim. Belediyecilik kökeninden gelen bir milletvekiliyim. Belediyecilik konusunda Ahmet beye bir dayatmam söz konusu olmaz.”

İETT GİBİ TOPLU TAŞIMANIN EN BÜYÜK KURUMUNDA ÜST DÜZEY GÖREV YAPAN BİR KİŞİ OLARAK SÖYLÜYORUM: TRAMBÜS DİYE BİR ŞEY YOK, ESKİ TROLEYBÜS BU.

“Bu konuyla ilgili olarak, İstanbul’da İETT’de genel müdür yardımcısı olarak çalışmış, geçmişte toplu taşımanın en büyük kurumu olan İETT’de üst düzey yönetici olarak görev yapmış, toplu taşıma teknolojileri konusunda pratiğin içinden gelen biri olarak trambüsün demode bir teknoloji olduğunu belirtmeliyim. Eski troleybus, trambüs değil. Tramb demek raylı sistemdir. Bunda ray denen bir şey yok. Trambüs takma bir isimdir. Ben bunu belediye başkanıma da, Ahmet bey çok iyi niyetli bir adam, birileri Ahmet beyi bu konuda ikna etmiş. Kim etti, niye etti, bu projeyle ilgili. Ama Malatya’da bu konuda yeteri kadar deneyimli teknik eleman yok, olamaz da. Belki büyük şehirlerde ulaşımla ilgili elemanlar olması kaçınılmaz ama bu tür belediyelerde toplu taşım konusunda ihtisaslı insanlar yok. Mümkün de değil. Ama bu projeyle ilgili belediye başkanımızı ikna etmişler. Ben belediye başkanıma söyledim. Dedim, başkanım bu cazip proje değil. Bir defa şunu belirteyim, bu troleybüsün adedi 1 milyon Euro civarında. Şimdi aynı büyüklükteki körüklü otobüsün fiyatı 250 bin Euro. Ömür olarak baktığınızda bunların 15 yıl ömrü var, troleybüsün 20-25 sene var. Burada yakıt parasından dolayı belediye başkanımız diyor ama yatırım maliyeti önemli. İşletme maliyeti kadar yatırım maliyeti de önemli.”

SAKARYA VE KOCAELİ VAZGEÇTİ. SAYIN BAŞKANI KİM DONATTI BİLMİYORUM AMA MALATYA İÇİN ÇÖZÜM GETİREN PROJE OLMADIĞINI BURADA SÖYLÜYORUM

“Sakarya ve Kocaeli’de çalışma yaptırdılar trambüs konusunda. Onlar doğru bulmamışlar, vazgeçtiler. Ben yine de başkanımın bu konuda 1-2 teknik elemandan daha bilgi almasını öneriyorum. Bunu doğalgaza çevirebiliriz. Mazotlu arabalar 10 bin Euro maliyetle doğalgaza çevrilebiliyor. Çok fazla maliyeti yok. Ve mazottan yüzde 20 daha tasarruf sağlıyor. Elektrikliler de bundan yüzde 20 daha fazla avantaj sağlıyor diye biliyorum ben. Dolayısıyla bunun işletme, alım maliyeti, astarı yüzünü çok fazla geçiyor. Fiziblitesinin çok doğru yapılması gerekiyor. Malatya için kalıcı değil, geçici bir proje olur. Ben Malatya milletvekili olarak belediye başkanımın samimiyetini de iyi niyetini de iyi niyetlerle Malatya’nın toplu taşıma probleminin çözümü gayretinde olduğunu biliyorum, inanıyorum. Gönülden söylüyorum bunu. Ahmet Bey çok iyi niyetli, temiz, hiçbir hesabı olmayan bir arkadaşımız. Ama bu konuda kendisini yanlış teknik bilgiyle donatmışlar. Kim donattıysa bilmiyorum. Ben bunun Malatya açısından kesinlikle çözüm getiren proje olmadığını buradan söylüyorum. Belediye başkanımız bu konuyu böyle bir proje var diye gündeme getirdiği gün, geçen yaz, 1 yıl oldu, ben o gün de, doğru proje değil dedim. Biz başkanımızla konuşuyoruz. Aramızda bir sıkıntı yok. Ben dilim döndüğünce anlattım. Alım maliyetinin olduğunu söylüyorum. Yaklaşık 1 milyon euro civarında. Aynı büyüklükteki körüklü otobüs 250 bin euro, doğalgazlısını alırsan 270 bin euro. Yüzde 20 daha tasarruf sağlıyor. Mevcut otobüsleri doğalgazlı yapmak için 10 bin euro verilerek doğalgaza dönüştürülebiliyor.”

TOPLU TAŞIMADA KALICI BİR SİSTEM GETİRECEKSEK TRAMVAY SİSTEMİNİ KURMAMIZ LAZIM

“Malatyamıza kalıcı bir şey yapacaksak bence tramvay yapmamız lazım. Üniversiteden başlayarak.. Belli noktalarda makas yapılır ve bizim yeni yapılacak çevreyolu ile beraber Beylerderesi viyadüğünün bir şeridinin buraya aktarılması söz konusu olabilir. Uzun vadede kesinlikle ve kesinlikle, Malatya’da ilk etapta üniversite ile OSB’ye kadar, belki zaman içerisinde Akçadağ’a, havaalanına olabilir. Ama şu anda üniversiteden başlayarak OSB’ye kadar bir raylı sistemin, metro olamaz, maliyetli ve Malatya için fizibl de değil, ama bir raylı sistem, çağdaş tramvay, hafif raylı sistem deniliyor, değişik şeyler söyleniyor. Ama bir tramvay sistemine geçmeli. Ben İETT genel müdür muaviniyken, buna benzer bir proje, o metrobüstü, Beşiktaş merkezden sahilden 4. Levent arasına konulmak istendi, o zaman yanlış olacağını açık şekilde dile getirdim. Pahalı bir reklam aracı dedim ben. Körüklü otobüsten farkı yok ki. Devletin bu parasını bence çok rantabl kullanmak zorundayız. Ben o zaman o projeye de karşı çıkmıştım. Geri kalmıştı. O benim içerisinde bulunduğum bir süreçti. İdari olarak orada görevim vardı. Benim çekincemden dolayı mı başka nedenle mi, bilmiyorum geri kaldı. Ama ben orada o projenin doğru olmadığını deklere etmiştim. Yine aynı şekilde İstanbul- Söğütlüçeşme – Kartal arasındaki raylı sistem.. Önce cadde tramvayı şeklinde olacaktı, E-5 üzerinde. O zaman da yanlış olacağını söyledim, 15 kilometre yapmayalım, 3 kilometre metro yapalım, yer altından yapalım. Bizden sonra gelen kimse gerisini yapsın. Biz burada devletin parasını, beytülmaldır, olabildiği kadar palyatif değil kalıcı çözümler üretmekte kullanmamız lazım. Kaldı o proje Ve şu anda Kadir Topbaş bey geldi ve sağolsun o projeyi yeraltına aldı. Geçtiğimiz Ekim ayında da başbakanımız Kartal- Söğütlüçeşme arasında metro olarak hizmete soktu.

Ben belediye başkanına rica ederim. Milletvekiliyle belediye başkanı… Net söylüyorum başkanımız çok iyi niyetli. Malatya’nın toplu taşıma sorununun çözümü konusunda bu çözüm için bilgi sahibi edilmiş ama uygun değil..

Başkanımızla bunları konuşuyoruz, sıkıntımız yok. Başkanımızı teknik heyet mi veya danışmanlık hizmeti verenler mi, o konuda başkanı kararlı hale getirmişler. Ama ben çekincelerimi söyledim. Başkanımız inşallah bunun fiziblitesini yeniden gözden geçirir. Benim bu konularda çekincem yoktur, direkt söylerim ben.”

ULAŞIM PLANLAMASI YAPAN BİLİM ADAMLARI DA AYNI ELEŞTİRİLERİ YAPIYOR. BELEDİYE BAŞKANIMIZ AHMET ÇAKIR TRAMBÜS KONUSUNU YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMELİ

“Ben belediye başkanımızın tekrar bir değerlendirme yapması gerektiği kanaatindeyim. Ben burada sayın başkanım, kamuoyunun da bilmesi gereken bir konu, kamuoyu önünde de başkanımıza bunu tekrar değerlendirmesi konusunda rica ediyorum. İnanıyorum, belediye başkanımız başka birkaç yerden daha aynı şekilde gerekli teknik raporları alırsa kanaatinin değişeceği kanaatindeyim. Süre geçmiş değil. Belediye başkanımız bu konuyu her açıdan bir daha değerlendireceğine inanıyorum. Başkanımızın hesap adamı olmadığını, iyi niyetle inandığı için böyle bir işe giriştiğine adım gibi inanıyorum. Sadece ben değil, değişik bilim adamlarının görüşünün de dikkate alınmasını..

Bununla ilgili baktım, nerelerde çalışılmış. İstanbul’da yok, olanlar kaldırılmış. Araştırdım Kocaeli, Adapazarı çalışma yapmış, rantabl görmemişler. Malatya için körüklü otobüsten farkı yok. Farkı sadece enerji tasarrufu. Bunu alırken zaten 250 bin euroluk aracı 1 milyon euroya alacaksın. Onu 15 yıl boyunca çalıştırdığını düşün, günde yakacağı kilometreyi, yakıtı bul ve troleybüsün alım fiyatını koy, yaptığım hesaplara göre rantabl değil diye düşünüyorum. Başkanımız inşallah, bana göre yanlış bir proje, kendisine söyledim. Sağolsun sordu, kanaatlerimi söyledim. Ama teknik heyet demek ki, kanaatimi çürüttü. Bir kez daha gözden geçirilmeli, benim düşüncem o.”

ŞEHİRDE ELEKTRİK ŞEBEKESİ YERALTINA ALINIRKEN…

“Bu pahalı bir yatırım. Bu aletlerin fiyatları pahalı. Trambüsün değeriyle ilgili bir sıkıntım, endişem yok. Ama bu çok pahalı, Malatya için geçerli olacak proje değil. Mevcut araçların doğalgaza dönüşümü gerçekleştirilebilir, yeni araçlar buna uygun olabilir. Yüzde 20 civarında tasarruf sağlar. Ana gerekçe yakıt tasarrufu, ama Türkiye’deki bütün toplu taşım araçları mazot kullanıyor, bazı yerler doğalgaz dönüşümlü yaptılar. Elektrikle çalışan otobüs de bir iki firma prototip olarak üretti, yüksek maliyet olunca kaldı. Bunun otobüsten farkı yok.

Şehirde görsel olarak elektrik şebekesi yeraltına alınırken, yer üstüne yeni bir sistem. Bir de trafo merkezleri oluşturulacak. Belediyemiz birçok yerde elektrikleri yeraltına aldırdı. Ahmet Çakır beyin takibiyle aldırdık. Ben yine diyorum, inşallah değerlendirir diyorum. Çünkü Malatya büyükşehir oldu. Başkanla bir daha görüşürüm.”